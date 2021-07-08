Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için...
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır.'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Ajda Pekkan Kartal Tibet Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:35:23. #1.16#

title