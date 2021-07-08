Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz."