Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz."
16.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:00
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu