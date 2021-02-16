Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz."
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz."

16.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:00
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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