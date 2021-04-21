Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık"
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Turizm Haftası münasebetiyle turizm temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Turizm Haftası münasebetiyle turizm temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik."

Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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