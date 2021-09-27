Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız.' - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira...

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var

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Haber: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız.' - Haberler
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