Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri