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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta kaldığı otelin önüne gelen Türklerle selamlaştı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta kaldığı otelin önüne gelen Türklerle selamlaştı

Son dakika haberler... NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta konakladığı otelin önünde toplanan Türklerle selamlaştı.

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta konakladığı otelin önünde toplanan Türklerle selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki programının ikinci gününü tamamladı.

New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin ardından Erdoğan, konakladığı The Peninsula Hotel'e geçti.

Otel önünde New York ve çevresinde yaşayan Türkler tarafından karşılanan Erdoğan, halkı selamladı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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