Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.

NEW YORK (AA) - NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 25 dakika sürdü.