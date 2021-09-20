Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılım ve bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hali hazırda New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, JFK Havalimanı'nda karşıladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri