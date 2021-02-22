Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız"
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız"

22.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:04

Gelen son dakika haberlerine göre Salonda açılan afişler Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Salonda açılan afişler

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onurlu duruş sergileyerek, terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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