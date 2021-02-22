Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız"

Gelen son dakika haberlerine göre Salonda açılan afişler Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.