Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" kitabını takdim etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" kitabını takdim etti

Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere, Türkiye'nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle kararlı mücadelesinin anlatıldığı, "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" kitabını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere, Türkiye'nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle kararlı mücadelesinin anlatıldığı, "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" kitabını sundu.

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamındaki temaslarında, devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesini anlatan "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" isimli kitabı, zirve kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile yaptığı baş başa görüşme sırasında kitabın masada bulunması da dikkati çekti.

Üç bölümden oluşuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce hazırlanan "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" kitabı, YPG/PKK, FETÖ ile DEAŞ olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Kitapta, DEAŞ, YPG/PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin saldırılarına hedef olan Türkiye'nin, bu tehditleri ortadan kaldırmak için yürüttüğü kararlı mücadele anlatılıyor.

Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisinin, "egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi, YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil bütün terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede somut bir biçimde yanında durulması" olduğu vurgulanıyor.

Belgeleriyle YPG/PKK bağlantısı

YPG/PKK terörünün tarihinin anlatıldığı bölümde, bu terör örgütünün Türkiye'de ve Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılara yer veriliyor.

YPG/PKK'nın Suriye'de Kürtlere uyguladığı katliamlara, zulümlere ve yağmalara da işaret edilen kitapta, YPG/PKK'nın, çocukları zorla kaçırıp silah altına alması ve uyuşturucu kaçakçılığı yapması başta olmak üzere işlediği insanlık suçlarına değiniliyor.

Uluslararası raporlardan örnekler ve belgelerle YPG/PKK bağlantısına dikkat çekilen kitapta, Batı'nın YPG/PKK'ya desteği de anlatılıyor.

FETÖ dünyaya tehdit

FETÖ'nün nasıl tehlikeli bir terör örgütü olduğunun anlatıldığı bölümde ise kumpas davalarından suikastlara, yasadışı dinlemelerden şantaj ve tehdit faaliyetlerine kadar kanlı örgütün suçlarından örnekler aktarılıyor.

FETÖ'nün en büyük terör saldırısı olan 15 Temmuz darbe girişimine de detaylarıyla yer verilen kitapta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin uluslararası hukuk açısından gerekliliği vurgulanıyor.

Kitapta, FETÖ'nün ABD için oluşturduğu tehdide de dikkat çekiliyor.

Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından en fazla zarar gören ülkenin Türkiye olduğu belirtilen kitapta, Türkiye'nin, sınırları içinde ve dışında gerçekleştirdiği etkin mücadele ile bu terör örgütünün belini nasıl kırdığı anlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabını takdim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabını takdim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabını takdim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabını takdim etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" kitabını takdim etti - Haberler
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