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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

AA, Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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