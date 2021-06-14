Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nda
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nda

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saatler sonra gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Erdoğan'ın zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Erdoğan, Belçika'daki temaslarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

-İHA-

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nda
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nda
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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