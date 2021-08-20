Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Bütün felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin.
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Bütün felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Bütün felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük