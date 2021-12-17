Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. - İSTANBUL
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