Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 yıl sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 yıl sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferansla görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferansla görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti saat 15.00'te açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti saat 15.00'te açıklayacak

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