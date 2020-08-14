Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan - Mısır istihbaratıyla yapılan görüşmeler/BAE ilişkiler
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil."
14.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil."
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Kaynak: AA