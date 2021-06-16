Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Bakü'de bulunan Türk taraftarlarla bir araya geldi
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Bakü'de bulunan Türk taraftarlarla bir araya geldi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Bakü'de bulunan Türk taraftarlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.

Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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