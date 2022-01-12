Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz." - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz."

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AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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