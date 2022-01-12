Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan parti grubunda konuşuyor: Ekonomide yapılan düzenlemeler inşallah yasalaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin