Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz."
AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz."
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AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
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