Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ile Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi boyunca pek çok saldırıya ve tuzağa maruz kaldığını belirterek, "Böylesine büyük mücadele müktesebatına sahip bu millet, gerektiğinde düşmanlarını affetmesini gerektiğini de yeni ittifaklar kurmayı da bilir ama asla affetmeyeceği bir şey varsa; kendi içinden çıkan hainlerin yaptığı ihanetlerdir. Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arakasında duranları da affetmez. Güya kendi aklınca onları kullanarak siyasi çıkar devşirmeye kalkanları da affetmez. Ne olursa olsun, FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecektir. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz. Devleti karanlık mahfilerin eline sunmak için uğraşanların affı da müsamahası olmaz" diye konuştu.

"Gerekirse kan kusar kızılcık şerbeti içtik deriz" diyen Erdoğan, "Ülkemizi ve milletimizi böyle bir ayıbın içine sokmayız. Kim dışarıda veya içeride FETÖ-PKK ve diğer terör örgütleriyle ilgili hak hukuk adalet edebiyatı yapıyorsa bilin ki kafasının arkasında karanlık bir amaç vardır. Bize nasihat çeken var, o nasihati kendinize saklayın biz ne yaptığımızı ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. 5. yıl dönümünde şehit yakınlarımız, gazilerimizin ve milletimizin huzurunda bu kararlığımızı bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

En kısa zamanda vatandaşlara 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğan, Kıbrıs'a geniş bir katılımla gidileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Millet Camii İmam Hatibi Adem Kemaneci Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Vatandaşlara günün anısına PTT tarafından bastırılan ve üzerinde "Türkiye Geçilmez" ifadesinin yer aldığı pullar hediye edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı