Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak bizim hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz"
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Son dakika haberleri... 15 bin öğretmen atama programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu.
15 bin öğretmen atama programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz."