Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak bizim hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz"

15 bin öğretmen atama programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz."