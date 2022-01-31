Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak bizim hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz" - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak bizim hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz"

AA - Güncel
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Son dakika haberleri... 15 bin öğretmen atama programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu.

15 bin öğretmen atama programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet olarak bizim hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet olarak bizim hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet olarak bizim hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Güncel, Haber

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