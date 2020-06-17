Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti
Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
17.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Bahçeli'ye TSK tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu ve Libya'daki son gelişmeler hakkında bilgi vermesi, TBMM çalışma takvimi ve Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İHA