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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak devam ediyor. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin bahçesine çıkarak bekledi. Bir süre gezinti yapan MHP lideri, sonrasında basın mensuplarını selamladı.

(Utku Şimşek - Derya Yetim - Nurullah Geylani/ İHA)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

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 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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