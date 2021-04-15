Son dakika haberi... Erdoğan ve Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı
Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özbek Otağı'nda iftar yaptı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özbek Otağı'nda iftar yaptı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı