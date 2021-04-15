Son dakika haberi... Erdoğan ve Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Erdoğan ve Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı

Son dakika haberi... Erdoğan ve Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi" denildi. 


Son dakika haberi... Erdoğan ve Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Gökhan Gönül Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Erdoğan ve Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 21:14:20. #1.15#

title