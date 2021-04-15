Son dakika haberi... Erdoğan ve Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özbek Otağı'nda iftar yaptı.