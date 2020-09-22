Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel ile video konferans yöntemiyle görüşecek
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bugün bir video konferans gerçekleştirecek.
22.09.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bugün bir video konferans gerçekleştirecek.
Saat 14.00'de yapılacak görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik edecek. - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı