Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlumları, dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı...
AA - İsmail Çimen - Politika
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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlumları, dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlumları, dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yoktur."
AA / İsmail Çimen - Politika