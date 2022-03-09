Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlumları, dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı... - Haberler

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlumları, dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı...

AA - İsmail Çimen - Politika
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlumları, dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlumları, dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yoktur."

AA / İsmail Çimen - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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