Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabülünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabülünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali'yi kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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