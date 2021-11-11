Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macaristan'dan iade edilen eserler) Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macaristan'dan iade edilen eserler) Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün...

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macaristan'dan iade edilen eserler) Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Macaristan'dan iade edilen eserler) Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi."

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Macaristan ile) İlk etapta ikili ticaretimizde 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macaristan ile) İlk etapta ikili ticaretimizde 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz."

 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title