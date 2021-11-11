Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macaristan'dan iade edilen eserler) Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün...
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macaristan'dan iade edilen eserler) Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Macaristan'dan iade edilen eserler) Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi."
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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