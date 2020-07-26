Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in... Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir." Kaynak: AA