Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir.
26.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir."
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Kaynak: AA