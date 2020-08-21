Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor.
21.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor."
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Kaynak: AA