Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

07.10.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:15
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyaretinde ilk durağı Kuveyt oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Sezen Aksu Özgü Namal Bergüzar Korel
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 13:27:51. #1.14#
title