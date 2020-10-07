Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e geldi.