Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El-Muhammed El-Sabah'ı kabul etti.