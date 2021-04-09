Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El-Muhammed El-Sabah'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El-Muhammed El-Sabah'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El-Muhammed El-Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Erdoğan ve El-Sabah görüşme sonrası fotoğraf çekildi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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