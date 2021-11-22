Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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