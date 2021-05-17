Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraata ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraata ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.