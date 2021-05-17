Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraata ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraata ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraata ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraata ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraata ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Ekrem İmamoğlu Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hadise Tuba Büyüküstün Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraata ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 20:36:20. #1.15#

title