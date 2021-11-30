Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz."
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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