Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz." - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz...

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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