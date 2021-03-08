Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültürden bilime, teknolojiden üretime her alanda dünyanın en iyisi olma yolunda ilerlemenin vakti gelmiştir."
08.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:28
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültürden bilime, teknolojiden üretime her alanda dünyanın en iyisi olma yolunda ilerlemenin vakti gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültürden bilime, teknolojiden üretime her alanda dünyanın en iyisi olma yolunda ilerlemenin vakti gelmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl