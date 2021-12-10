Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır." - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır."

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AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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