Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır."
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır."
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak sadece koronavirüsle veya insani krizlerle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığıyla da...
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kalıcı barış ve istikrar) Bunun yolu 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip...
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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