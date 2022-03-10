Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu...
AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti.
AA / Mehmet Tosun - Güncel