Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı.
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı.

23.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:56
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken öbür tarafta dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafe aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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