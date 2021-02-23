Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı.