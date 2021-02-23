Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı.
23.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:56
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken öbür tarafta dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafe aldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul