Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum." - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum."

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Sinovac, Güncel, Haberler

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