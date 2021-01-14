Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz"
14.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:31
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu