Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz"

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.