Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz"
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz"

14.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:31

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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