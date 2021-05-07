Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)" 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)" 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır" -(Yeni anayasa hazırlıkları ile ilgili) "Bizim hazırlıklarımız da bitmek üzere" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz.