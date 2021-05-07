Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)" 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır"
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)" 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır"

İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)" 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır" -(Yeni anayasa hazırlıkları ile ilgili) "Bizim hazırlıklarımız da bitmek üzere" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)" 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır"

-(Yeni anayasa hazırlıkları ile ilgili) "Bizim hazırlıklarımız da bitmek üzere"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)' 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)' 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)' 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)' 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR

Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk açıklama: Ortak bir çalışma yapacağız
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