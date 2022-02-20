Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde onuruna verilen yemeğe katıldı - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde onuruna verilen yemeğe katıldı

AA, Mehmet Tosun - Politika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde onuruna verilen yemeğe katıldı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin, onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin, onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Kinşasa'da bir otelde gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldı.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Kongo, Politika, Haberler

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