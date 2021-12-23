Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

(Derya Yetim/ İHA)