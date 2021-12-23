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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

(Derya Yetim/ İHA)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

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