Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ile IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ile IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ile IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen kabulde, Türkiye'de ve çevre ülkelerde bulunan Suriyeliler başta olmak üzere özellikle mültecilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve İstanbul'un insani yardım dünyasının lojistik üssü olması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik yürüttüğü gönüllü geri dönüş çalışmalarına IFRC ve uluslararası kamuoyunun daha etkin destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain da mültecilerin yaşadığı acıları her platformda gündemde tuttuğu ve insani yardım çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.


Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ile IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title