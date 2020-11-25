Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısır siyasi veya bireysel hesaplarla hareket edenlerin ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcamalarından üzüntü duyuyoruz"
25.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:46
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısır siyasi veya bireysel hesaplarla hareket edenlerin ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcamalarından üzüntü duyuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısır siyasi veya bireysel hesaplarla hareket edenlerin ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcamalarından üzüntü duyuyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer