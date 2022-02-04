Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Kendi aralarındaki telefon konuşmalarında 'herkes başının çaresine baksın' talimatı geçiyorlar. - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Kendi aralarındaki telefon konuşmalarında 'herkes başının çaresine baksın' talimatı geçiyorlar.

AA, Mehmet Tosun - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Kendi aralarındaki telefon konuşmalarında 'herkes başının çaresine baksın' talimatı geçiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kış Kartalı Harekatı) Kendi aralarındaki telefon konuşmalarında 'herkes başının çaresine baksın' talimatı geçiyorlar. Hiçbiri kaçacak delik bulamayacak."

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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