Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile Kazakistan'ı görüştü - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile Kazakistan'ı görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile Kazakistan'ı görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Kazakistan'daki mevcut durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Kazakistan'daki mevcut durum ele alındı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Türkiye tarafının talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, görüşmede Kazakistan'daki olaylar dahil bölgedeki mevcut durumun ve ikili iş birliğinin geleceğinin ele alındığı kaydedildi. - BİŞKEK

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