Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseyi sahipsiz, çaresiz bırakmadık"
AA - Güncel
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Son dakika haberine göre AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşma yaptı.
GİRESUN (AA) - Ak Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşma yaptı.
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