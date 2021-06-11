Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı yoluyla katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı yoluyla katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı