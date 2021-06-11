Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı yoluyla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı yoluyla katıldı.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı - Haberler
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