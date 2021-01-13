Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi"
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi"

13.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:18

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (3)

Erdoğan: "Her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi."

Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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