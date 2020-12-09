Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur"

09.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:40

Son dakika gündem haberi: Soru soran basın mensubu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidiyor.

Soru soran basın mensubu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Liderler Zirvesi) Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz."

Erdoğan: "(Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları) Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. "

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

İlgili Haberler

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur
Yaralı ceylanı veterinere götürmek için alıp, 'telef oldu' diyen 2 kişiye 24 bin lira ceza
Yaralı ceylanı veterinere götürmek için alıp, 'telef oldu' diyen 2 kişiye 24 bin lira ceza
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Mehmet Ersoy Mustafa Destici Muhsin Fahrizade
Magazin Öner Erkan Sezen Aksu Gonca Vuslateri Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Ozan Tufan Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" - Bakü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:58:56. #1.15#
title