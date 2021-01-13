Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde siyaseti rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız."

Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı