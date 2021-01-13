Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir"
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir"

13.01.2021 14:48 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:54

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde siyaseti rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız."

Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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